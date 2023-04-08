筆下風雲：通往地獄由愚蠢鋪成

西諺有云，通往地獄之路由善意鋪成。比照現在的美國，通往地獄之路卻是由愚蠢鋪成。拜登作為資深政客，理應對政治大局有通透了解，但他上任至今，幾乎所有政策都是錯誤的，得出的效果也是相反的，遲早將美國帶入死胡同。

就以檢控特朗普來說，有這麼多可供入罪的素材不採用，單是將機密文件帶離白宮，又或是涉嫌瞞稅，以至煽動國會山莊騷亂等，都要比他對一名艷星支付13萬美元「封口費」、涉偽造商業紀錄有說服力得多，偏偏當局硬是利用「封口費」大做文章，這就難怪特朗普大條道理說是政治打壓，目的是干預他明年參加總統大選。

結果特朗普在共和黨內的民調大幅領先，約48%自稱為共和黨人的受訪者，希望特朗普成為共和黨的總統候選人，高於3月14日至20日調查錄得的44%；而支持率與特朗普最接近的佛羅里達州州長德桑蒂斯，只獲得約19%受訪者支持，遠低於上個月的30%。拜登政府不是弄巧成拙是甚麼？

更不必說，美國對華政策徹底失敗。貿易戰蕭規曹隨，拜登沒有趁機扭轉特朗普時期的錯誤策略，所謂「很容易贏」完全沒有發生，中國對美出口遠大於入口，關稅成本不過轉嫁給美國消費者；策動俄烏戰同樣沒有得到預期效果，俄羅斯非但沒有垮掉，反而引發全球通脹，損害盟友利益。又如本欄前述，既想打殘俄羅斯，美國便應「打一邊、拉一邊」，拉攏中國一起杯葛俄羅斯才對，但拜登狂妄自大，以為可以又打俄又遏華，最後卻令中俄愈走愈近，建立牢不可破的戰略關係。至於美國金融爆雷，更完全是拜登政府濫印美鈔、瘋狂舉債的必然結果。綜觀全球，還有哪一國領導人如此屢錯不改、愚不可及？