政情：鍾國斌歐遊 幫筍盤落嘴頭

香港人普遍住得貴又住得細，去到歐洲旅遊難免特別羨慕人家嘅住所。前議員鍾國斌現身處瑞士最南端嘅城市盧加諾，暢遊當地嘅湖光山色。至於佢今次歐遊嘅行程，係由北意大利開始，由米蘭出發一路北上，途經好多風光明媚嘅景點，同時又聚焦於彼邦嘅別墅，仲影埋相上載社交平台，好似做咗地產代理咁喎。

譬如佢介紹一幢喺Del Molo嘅別墅，3,000呎嘅面積，有4間房，唔使香港600呎嘅價錢就買到，據稱呢幢別墅仲係有200年歷史添；睇埋相，別墅背山面湖，環境清幽寧謐，物業保養良好，恍如五星級的家，自然惹起網民嘅興趣，留言問「香港600呎的價錢係新界？銅鑼灣？還是半山啊？」但亦有人認為「買歷史都抵」，然而生活是否便捷都係重點，有人問別墅附近有冇購物商場，又或者腳底按摩之類。

話買別墅做名人鄰居 除此之外，佢仲介紹Lake Como（科莫湖）嘅別墅，細數湖區內多位名人嘅宅第，當中有荷里活電影巨星、航空公司創辦人、甚至乎外國政治人物。佢打趣話或者喺度買番間別墅，就做到佢哋鄰居㗎啦。