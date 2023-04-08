政情：梁子穎：貨櫃碼頭自動化作業 可保就業
紅藍兩種顏色，往往代表兩個對立嘅陣營。前日隨同工會成員前往山東青島嘅議員梁子穎，尋日參觀當地嘅貨櫃碼頭，發現碼頭一邊嘅區域係紅色，另一邊嘅區域就係藍色，點解視覺上要做到壁壘分明呢？佢解釋話，紅色係傳統人工貨櫃碼頭、藍色係採用自動化科技嘅碼頭。之不過，科技唔係威脅勞工飯碗咩？
話提升效率 增加收入
比較紅色區域嘅碼頭員工有1,900人，藍色區域嘅自動化碼頭只得200人作業，但梁子穎認為兩者並行運作，其實係相輔相成。佢話引入自動化系統可提升效率、增加收入、結果就係保障工人就業；況且科技可減低誤差、提升工業安全。佢話山東嘅港口已具有十大全球首創技術，包括無人碼頭智能監管系統、氫動能軌道吊技術及系統、機械人自動拆裝貨櫃箱旋鎖技術及系統等，佢話帶領物流業走向世界領先地位，資訊科技人才先至有出路。
梁子穎又提到，香港貨櫃碼頭曾幾何時都係世界第一。佢認為港府要突破思維，須及早為碼頭籌劃改造建設，盡早改善香港物流業嘅經營前景，以免失去人才及經濟動力，阻礙發展。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：