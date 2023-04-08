政情：議員苦口婆心 叫新聞處刷存在感

公報又長又譖悶親市民 政府向來靠政府新聞處發放資訊，之不過，對市民大眾嚟講，新聞處嘅「存在感」就好低啦，況且佢哋發出嘅新聞公報一直被詬病又長又譖又悶，議員謝偉銓（Tony）早前都有就呢個議題問政府，直言市民「感受不到」新聞處，關注處方就如何提升新聞稿嘅可讀性同傳播率解解畫。

Tony話，新聞處雖然名義上完成「即日回應市民對政府政策的批評或誤解」、在45分鐘內發放新聞稿，但唯獨是市民感受唔到。面對咁嘅情況，新聞處會點做呢？處方回覆話政府嘅新聞公報都係「全面和準確，並盡量精簡」，但有時無可避免包括專有名詞同技術性名稱，而為咗提升傳播率，佢哋都會用唔同嘅傳訊平台發放資訊咁話。

138萬元宣傳片 觀看率僅4000 然而，不同宣傳渠道嘅傳播率係點呢？根據新聞處回覆議員陸頌雄嘅答案嚟睇，似乎唔係咁理想，例如2022至23年度有一條宣傳片，製作費用達138萬元，但觀看率只有4,000；嬰兒接種疫苗嘅宣傳片更只有992個觀看率；而政府新聞網嘅年度營運開支係3,651萬元，廣告開支係389萬元。政府多個社交平台帳號，最少人關注嘅係Instagram英文帳號，只有一萬幾人，最多人嘅微博就有120萬，究竟投入同結果成唔成正比？實在值得斟酌。

至於人工智能，好似近期大熱嘅ChatGPT咁，其優異表現令人刮目。Tony問政府會唔會利用人工智能協助監察、分析及提出建議呢？當局回覆話，佢哋會按需要喺市場採購網絡輿情分析服務，透過大數據搜集意見、提供社交媒體輿情摘要報告咁話，但就未交代幾時採購、預算幾多啦。