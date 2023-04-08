飆逃15公里 逆線猛撞停牌男落網

衝黃大仙路障 亂穿插飛馳往葵涌 東九龍區執法人員，昨日凌晨在區內進行打擊超速、危駕等行動，並在黃大仙設置路障，指示一輛私家車受查，惟司機未予理會，相反加速逃走。期間，該私家車高速飛馳且在車群穿插，更多次超速及疑胡亂切線，至15公里外的葵涌街頭，逆線迎撼另一輛私家車。逃捕車輛上的停牌司機及乘客被捕，捱撞私家車的司機則受傷，需送院治理。

昨日凌晨一時許，執法人員在東九龍區，展開打擊超速、危險駕駛及交通違例事項行動。人員於黃大仙彩虹道設置路障，期間一輛可疑私家車被指示進入路障後，司機突然加速逃走，並沿龍翔道西行往葵涌方向高速行駛，期間更在車群中穿插。

同車男乘客亦涉兩罪就逮 人員尾隨追截，該輛私家車被偵測到多次超速及切線，在經過葵涌交匯處及葵涌道、駛至和宜合道時，該輛私家車更逆線駛入三棟屋路，並與迎面一輛私家車碰撞，兩部私家車車頭俱嚴重損毀。

執法人員趕至，即時制服逃捕私家車上姓吳（28歲）男司機及一名姓李（27歲）男乘客，經初步調查後，姓吳司機涉嫌「狂亂駕駛」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕；姓李乘客則涉嫌「協助及教唆狂亂駕駛」及「未能出示身份證明文件」被捕。兩名被捕人士已被扣留調查。至於被撞私家車的姓李（32歲）男司機受輕傷，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。