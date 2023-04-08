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深水埗唐樓驚現露鳥男

深水埗一幢唐樓有「露鳥男」出沒。 深水埗一幢唐樓有「露鳥男」出沒。
深水埗一幢唐樓有「露鳥男」出沒。
【本報訊】深水埗大南街一幢唐樓驚現露鳥男！有本報讀者報料，指在昨日上午約9時，一名中年男子，被發現在上址唐樓的8樓梯間徘徊，期間只見他上身僅穿一件白色背心底衫，而下半身則赤裸，右腳拖鞋不見蹤影，行徑頗為異常。據了解，該名男子疑是該幢大廈的住客。
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