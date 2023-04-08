涉工廈按摩店非禮少女拘男技師

【本報訊】執法部門於本周二接獲一名17歲女子報案，指於觀塘開源道55號一單位接受免費按摩體驗期間被一名男技師非禮。觀塘區執法人員經深入調查後，本周四在上水區拘捕一名38歲姓楊男子，涉嫌「非禮」。

網邀女KOL免費按摩 被捕人現正被扣留調查。人員調查發現，被捕人曾多次透過社交媒體相約女子到上址單位接受免費按摩體驗，呼籲市民若就案件有任何消息提供，請致電與執法部門聯絡。

據悉，被捕男子報稱任職工程顧問，涉案單位為一間按摩店，位於觀塘開源道一幢工廈，該店不時在IG向女KOL邀約，表示可以體驗免費按摩。其中有女KOL早前在網上發文，指有按摩師觸碰其私密部位，懷疑有意非禮，她遂報案求助。

有網上截圖顯示，店方在IG有逾二千名粉絲，介紹內容標榜養生、復原及護理。該KOL同時貼上店方的回覆，僅表示對其「不愉快體驗」感到抱歉，並指由男按摩師替女客人按摩「有令人誤會的地方」，又表示即日起將暫停營業直至另行通知。

同日兩女遭非禮 拘1男 另外，本周三晚上8時許，一名25歲女子在元朗大棠路向執法部門報案，指懷疑遭一名男子非禮。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌非禮拘捕一名姓莫（72歲）老翁，並把他帶走調查。而在同日晚上10時許，一名17歲少女在港鐵啟德站外報案，表示疑遭一名男子非禮。執法人員接報到場，經初步調查後，把案件列非禮，並追緝一名年約30至40歲、身高約1.75米，中等身材，案發時身穿白色上衣及深藍色外套的男子。