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街市中藥店冒煙 疏散20街坊
黃大仙：消防拖喉救援。（劉子文攝）
【本報訊】本周四晚上近9時，黃大仙竹園邨街市一間中藥店突然冒出濃煙，多名街坊見狀，懷疑發生火警遂報案求助。
消防接報趕至，開動一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，未幾把火勢救熄。期間，約20名街坊自行疏散至安全位置暫避，火警中無人受傷。至於起火原因，則有待消防作進一步調查。
街市冒出濃煙。
約20名街坊疏散。
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