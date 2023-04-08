要聞港聞

街市中藥店冒煙 疏散20街坊

黃大仙：消防拖喉救援。（劉子文攝） 黃大仙：消防拖喉救援。（劉子文攝）
黃大仙：消防拖喉救援。（劉子文攝）
【本報訊】本周四晚上近9時，黃大仙竹園邨街市一間中藥店突然冒出濃煙，多名街坊見狀，懷疑發生火警遂報案求助。
消防接報趕至，開動一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，未幾把火勢救熄。期間，約20名街坊自行疏散至安全位置暫避，火警中無人受傷。至於起火原因，則有待消防作進一步調查。
街市冒出濃煙。街市冒出濃煙。
街市冒出濃煙。
約20名街坊疏散。約20名街坊疏散。
約20名街坊疏散。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc