超市貨車翻側撼巴士釀7傷

【本報訊】將軍澳工業邨發生交通意外。昨日上午約10時半，一輛超市貨車由駿光街左轉入駿昌街時，懷疑失控翻側，且餘勢未盡繼續衝行，越線迎撼一輛九巴右車身，貨車車頭插入巴士車廂，並把巴士推向路邊鐵欄。

意外共釀成7人受傷，貨車男司機一度被困，需由消防救出；兩名跟車男工擦傷手腳，自行逃出車廂；巴士車長及3名乘客則僅受輕傷。救護員在場替傷者包紮敷治後，再由多輛救護車把他們送院治理。

巴士大銀幕碎裂 現場所見，涉事貨車車頭毀爛，漏出機油；巴士「大銀幕」右側碎裂，車頭支架扭曲，司機位及後方多扇車窗被撞爆，車廂內一片凌亂，多條扶手欄杆彎曲或斷開，樓梯連同下層隔板更是支離破碎。由於無法使用樓梯上落，巴士上層乘客需待消防坍塌專隊救援，借助長梯返回地面。至上午11時許，拖車到場吊起貨車並扶正，現場至下午近1時解封。執法部門正就事故原因及經過展開調查。

九巴發言人表示，出事的是98號線往將軍澳工業邨方向的巴士，巴士車長察覺貨車失控後，已即時扭軚閃避，惟仍被翻側的貨車撞向巴士車身。九巴已派代表慰問車長及傷者，並對車長作出適當協助。