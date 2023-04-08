南亞兵當街劫同鄉 治安毒瘤 全民遭殃

1.5萬聲請者滯港 狂燒百億公帑 南亞兵團求「財」若渴，只要有利可圖，即使刀口舔血亦甘之如飴，連同鄉都「無情講」！一名90後巴基斯坦籍男子，本周四晚途經尖沙咀街頭，疑遭同鄉圍攻搶劫，事主猶如羊入狼群，面對利刀只能「肉隨砧板」，最終受傷兼失財，歹徒得逞後逃之夭夭。南亞兵團及假難民多年來禍港殃民，後者更是惡中之惡，相關惡行罄竹難書，惟港府仍無決心根治問題，一直「泵水」姑息養奸，預料至明年度，假難民已狂燒過百億元公帑。

本周四晚上約10時，一名持「行街紙」留港的33歲巴基斯坦籍男子，獨自行經油麻地佐敦道及渡船街交界，期間有數名南亞惡煞突然撲至，當街當巷揮刀向他施襲。事主猝不及防，頭部及耳朵相繼受傷，身上約6,200元現金被悉數搶去，有附近居民乍聞吵鬧聲，相信有人打架鬧事，遂報案求助。

捱斬掠數千元 緝兇徒 執法人員接報趕至，惟歹徒得逞後已四散逃遁，僅留下身受刀傷、幸仍清醒的事主，他仔細交代遇襲經過及描述歹徒衣着等特徵，在場接受救護員敷治包紮後，再由救護車送院治理。人員經初步調查後，把案件暫列行劫，正追緝多名年約20至30歲，身高約1.7米，案發時俱穿黑色長袖上衣、黑色長褲、黑色鞋及持刀的南亞裔男子。

濫提聲請作護身符 南亞兵團及假難民禍港多年，當中假難民為本港帶來嚴重治安及經濟隱患，滯港的免遣返聲請者現時有近1.5萬人。過去11年，港府已為他們狂燒96億元公帑，預算2023/24年度再倒錢落海，耗費近14億元於他們身上。此外，假難民濫用免遣返聲請司法覆核機制，最新司法數字顯示，2020至2022年，高等法院原訟法庭入稟的許可申請有5,812宗，當中94%與免遣返聲請有關，過去3年多達5,482宗，導致司法機構需增加開支。

另一方面，本港去年與黑幫相關的罪案錄得2,554宗，較前年大增逾3成半，當中涉及詐騙、偷車及斬人等嚴重暴力罪行，不少案件均有南亞兵團及假難民的身影。他們打家劫舍，胡作非為，過去亦犯下多宗震驚全港的大型劫案。最近一宗發生於上月25日，4名南亞刀匪假扮地盤工，闖入尖沙咀一商場錶行打劫，掠走總值逾一千萬元的名錶逃去。執法部門經調查後，拘捕4名南亞裔男子，包括一名巴籍假難民，惟大部分贓物下落未明，相信仍有同黨在逃。