情侶車內疑口交 車Cam片瘋傳

【本報訊】有網民本周三在社交群組以「邊位巴打貢緊火」為題，發貼文轉載兩段各長約兩分鐘的影片。第一段影片中見一對情侶，相信是在電召網約車的後座，男方向司機表示先到西半山寶翠園送女方回家，再返回大圍。司機開車後不久，女方即向男方調情接吻，女方其後雙手疑似為男方解開褲鏈後，便探頭到其下體位置疑似口交，男方表情未有明顯變化。數十秒後，女方稍事休息，再探頭疑再口交，片段至此完結。

網民嘲「條仔個樣完全唔享受」 另一條影片可見，男方「反客為主」，用左手伸入女方白色長裙內有所動作，其後扯高長裙，女方露出黑色內褲，男方用左手向女方下體有所動作，女方軟癱在座椅，隨後女方再向男方獻吻，片段到此為止。

網民看片後均嘩然，指「點解安心單嘢之後D（啲）人都學唔精」、「似條女強姦緊個男仔」、「條女食宵（消）夜姐（啫）」、「好配（佩）服啲人搭的士可以旁若無人當司機透明」；但亦有不少網民重點關注男方表情反應，「條仔真係半推半就」、「條仔個樣完全唔享受」。

執業大律師陸偉雄曾表示，司機一旦公開短片，不論是循網上途徑或交由媒體發布，都已經超出保安原意，可能違反個人私隱條例，甚至觸犯刑事罪行。他又指片中當事人可向法庭申請禁制令，禁止任何人再發布或轉發有關片段，並將媒體平台上的影片下架。若影片影響事主的知名度而造成金錢損失，可循民事途徑向偷拍者索償。個人資料私隱專員公署亦曾指出，司機收集影像資料時須確保收集目的有實際需要，如保安理由等。若將資料用於目的以外的用途，包括在網上披露，便有機會違反《私隱條例》。