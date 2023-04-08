糾黨偷金鏈 兩女賊就擒

【本報訊】近日多區發生搶劫或盜竊金鏈案。本周二中午，一名60歲男子在深水埗街頭被兩女兜搭，對方暗示可闢室「短敍」，但遭事主拒絕，僅答應二人前往附近一間快餐店用膳。期間，兩名女子「聲東擊西」，其中一人分散事主注意力，另一人伺機偷去事主一條約值19,800元的金頸鏈，得逞後藉詞離去。

二人被控盜竊罪 今提堂 適時，執法人員在區內巡邏，於鴨寮街及北河街交界碰見該兩名女子，她們行色匆匆，形迹可疑，隨即上前截查，並於其中一人的手袋搜出懷疑涉案金頸鏈。人員經了解後，以涉嫌「盜竊」拘捕該兩名分別張（45歲）及姓蔡（49歲）內地女子，她們均來自湖北，本周二持雙程證來港，其中張女疑與本周三另一宗同類案件有關。二人被暫控一項「盜竊」罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。

本周三中午12時許，一名姓陳（61歲）男子途經旺角街頭時，被一名女子勸誘前往山東街樓上一間賓館接受按摩，惟女子趁事主不察，擸走其脫下的一條約值1.5萬元的金頸鏈、以及放有5,000港元及9,000元人民幣的腰包後逃去。