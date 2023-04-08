懲教青少足球班 學做裁判 明辨是非

【本報訊】懲教署今年3月與中國香港足球總會在沙咀懲教所合辦名為「『TEEN』生我『裁』‧『咇』有用」足球訓練及裁判體驗班，目的是以足球運動作為切入點，讓青少年在囚人士通過學習足球球例及裁判技巧，從中學習判斷對與錯，建立正確的價值觀。12名在囚人士修畢課程，相關證書頒發典禮日前舉行。

學懂守法循規重要性 其中一名修畢課程的青少年在囚人士阿權（化名）表示，體驗班讓他重拾自信，學懂明辨是非和守法循規的重要性，明白生活就如足球比賽一樣，需要尊重規則才會令事情順利進行。活動亦讓他感受到社會人士的關懷和接納，增添日後更生的信心。

證書頒發典禮當日，青少年在囚人士獲得寶貴的機會，與香港16歲以下代表隊成員切磋球技，同時擔任球賽裁判，實踐訓練成果。適逢復活節，當日活動亦加設復活節主題的競技活動，香港16歲以下代表隊成員及青少年在囚人士一同參與，青少年在囚人士其後把放有他們親手製作的足球主題曲奇的復活彩蛋送給嘉賓，感謝他們的支持。