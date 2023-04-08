垃圾徵費未達共識 膠袋物料成本難控

硬要求綠色 業界陷兩難 拖延超過16年的垃圾徵費計劃，去年底因指定垃圾袋的入標價格過高而流標。環保署於上月底重新招標指定垃圾袋生產商，取消要求製造商在港設廠，但須提供合格品質管理認證，亦降低再生塑膠物料比例要求，但維持膠袋顏色須為綠色。廢料回收業界認為新要求有助降低生產成本，但指物料要求仍高，促再放寬。環團則相信當局仍可按原定時間表，在今年底前推行垃圾徵費計劃。

環保署表示，重新招標的標書允許生產工序在香港境外地區進行，於本港沒具規模的膠袋製造廠下，善用中國內地等市場上的生產線，節省本地設廠的投資成本和減低營運開支。不過由於指定袋的生產工序可在香港境外地區進行，該署將要求中標承辦商提供有效「ISO9001」品質管理系統認證以確保指定袋的生產質量，並加強監察指定袋的生產工序。

再生物料達A級有難度 承辦商亦須為指定袋的跨境物流運輸工具設置貨運追蹤系統，打擊及防止偽冒產品流出市面。該署考慮到再生塑膠物料的來源及品質不穩，而價格亦比較波動，新標書削減再生塑膠物料的比例要求，由原本的50%降至最少20%。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成昨日在電台節目表示，新標書有利中標者即時投入生產，相信在內地設廠無論生產物料和運輸成本都可大幅降低，形容是對製造商鬆綁。但他認為，雖然膠袋的再生塑膠物料比例要求降低，但指當局仍要求再生物料質素要求達到A級，生產的膠袋為綠色及半透明，稱要求仍有相當難度。

綠惜地球總幹事劉祉鋒則在同一個節目表示，新的再生物料比例要求已是「很低要求」，但認為徵費用的膠袋要染成綠色並無必要，僅增加生產商物色再生物料的難度，應該放寬。他又說，港府重新推出的生產指定垃圾膠袋標書會在下月截標，今年10月才開標，雖然時間較趕急，但相信仍可按原定時間表，在今年年底前推行垃圾徵費計劃。

劉耀成 劉祉鋒