高才通批8797申請 95%來自內地

【本報訊】政府去年底推出「高端人才通行證計劃」，以高薪人才和全球百強大學畢業生為目標，並於去年12月28日起接受申請。保安局表示，截至今年2月底，共接獲14,240宗申請，批出近62%個案，僅3%申請被拒。95%獲批個案來自內地。

保安局書面回覆立法會特別財委會的問題，指高才通由去年12月28日至今年2月28日，短短約兩個月接獲14,240宗申請，8,797宗獲批，463宗被拒，4,564宗尚待處理，其餘個案是申請人撤回申請或毋須跟進。

最多人申請B類（即獲指定綜合名單中訂明的全球百強大學頒授學士學位，並於申請前5年內累積至少3年工作經驗），7,161宗申請有4,382宗獲批；最少人申請為A類（即申請前一年全年收入達250萬港元或以上），只有2,766宗申請，1,186宗獲批。

逾半成功個案30歲或以下 獲批申請人的國籍方面，最多是內地，有8,325宗獲批，即佔整體獲批的近95%，其餘來自加拿大、澳洲、美國及新加坡等。以年齡劃分，逾半（4,485宗）獲批個案的申請人為18至30歲，而31至40歲、41至50歲則分別有2,783宗及1,233宗。