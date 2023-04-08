互委會解散 政府不再預留撥款

港英政府於1970年代提出成立「互助委員會（互委會）」計劃，由於角色日漸式微，當局早前指將分階段解散互委會。議員李梓敬關注現時互委會解散情況以及過去一年的總開支，民政事務總署答覆指，互委會推出目的是促進鄰里關係和改善居住環境，因社會數十年發展，鄰里關係有所改變，大廈管理模式日趨專業化，互委會數目以及所發揮角色日漸下降，政府經過審視，計劃已於今年1月1日終止，而互委會不再豁免《社團條例》（第151章）註冊。

而對於議員所關心的過去一年互委會經費津貼開支數額，以及日後經費開支會轉作甚麼用途的問題。當局表示在2022至2023年度，互委會經費津貼，包括季度經費津貼及一次性解散津貼預算總開支約為870萬元，而在2023至2024年度起，不會再為其運作預留經費津貼作有關開支，惟沒有提及會轉作甚麼用途。