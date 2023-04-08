消費券計劃爆1332罪案 偵破300宗 49人落網

【本報訊】2023年電子消費券計劃下，合資格市民將會獲分期發放總額5,000元或2,500元的消費券，本月16日將發放第一期。至於早前的消費券計劃，保安局書面回覆議員提問表示，截至去年12月，執法部門共接獲1,332宗與消費券有關的案件。其中，相關部門與消費券計劃秘書處於去年6月及12月先後採取兩次大型執法行動，偵破近300宗案件，拘捕49人。

上年2.8萬騙案 呃48億元 此外，就整體詐騙案方面，部門去年接獲27,923宗相關案件，較前年的19,249宗，上升45%。去年案件涉款超過48億元，拘捕4,112人；前年案件涉款超過64億元，拘捕2,835人。

當中網上騙案的急升更是不容社會大眾忽視，去年共有19,599宗，較前年的13,859宗，大升41%，主要網上騙案類型包括社交媒體騙案，有3,605宗、網上求職騙案有2,884宗、網上投資騙案有1,884宗，以及391宗電郵騙案。