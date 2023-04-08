聘殘疾公僕創97後新低 議員倡部門設僱用比例
【本報訊】公務員事務局文件披露，2021/22年度共聘請2,607名殘疾公務員，佔整體公務員1.47%，兩者創回歸後新低。有社福界議員形容不理想，情況令人失望，批評政府「講一套做一套」，口講積極宣傳推廣，實際上卻不積極及不重視，做了壞榜樣，建議除立法外，至少亦要制訂相關指引。
籲立法及制訂指引
社福界議員狄志遠昨日在電台節目表示，就聘請殘疾人士的空間及難度上，以政府的條件，必定較不少機構闊及容易。他認為，本地特殊學校的培訓一直進步，不少學生的能力都得到了提升，加上在科技的輔助下，殘疾人士的工作能力同樣得到了極大的提升，況且他們較為會珍惜工作機會，故其投入及積極程度不會比常人差，絕對有空間吸納殘疾人士就業。
狄志遠續指，聘請殘疾人士在世界各地也很普遍，故希望香港能立法，甚或至少由平機會和公務員系統制訂有力指引，規定每個部門必須聘用一定比例的殘疾人士。他說，殘疾人士也是本地人才，應好好善用，以達致三贏，相反他們若沒有就業空間，最終只能依靠政府。
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