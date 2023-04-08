聘殘疾公僕創97後新低 議員倡部門設僱用比例

籲立法及制訂指引

社福界議員狄志遠昨日在電台節目表示，就聘請殘疾人士的空間及難度上，以政府的條件，必定較不少機構闊及容易。他認為，本地特殊學校的培訓一直進步，不少學生的能力都得到了提升，加上在科技的輔助下，殘疾人士的工作能力同樣得到了極大的提升，況且他們較為會珍惜工作機會，故其投入及積極程度不會比常人差，絕對有空間吸納殘疾人士就業。