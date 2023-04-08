國歌風波 港協稱尊重肯定冰球隊付出

【本報訊】本港冰球代表隊參加今年2月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，賽後發生播錯國歌事件。有香港冰球隊成員形容，若港府減少對冰協的資助很大機會影響運動員，而且削減資助後亦減少市民參與該項運動的吸引力。另外，該隊領隊關婉儀賽前曾多次提醒運動員，若播國歌時發生錯誤，需作出「T」字手勢。港協昨重申，絕對尊重並肯定冰協運動員和領隊的付出。

隊員憂削資助致青黃不接 香港冰球隊副隊長沈卓謙昨在電台節目時表示，若當局減少對冰協資助將會對運動員有影響，期望當局應改以其他懲罰方法處理。該隊球員楊俊英解釋，港府減少對冰協的資助會影響將來5至10年該運動的發展，例如訓練開支，從而減少市民願意參與冰球運動的誘因，更可能出現青黃不接。

該兩名運動員也指，領隊關婉儀賽前至少有兩次提醒運動員，萬一播放國歌出錯，要立即展示「T」字手勢。楊指，關已作出最大努力，有在現場要求核實國歌，但在場不少是義工，不一定了解運作流程，而且當地設備不太完善和語言溝通障礙，若要成功核實到國歌有一定困難。

對於冰協指港協與其會面時曾質疑冰球每次比賽只有4至6隊，港隊獲得亞軍及季軍並不突出，但港協其後否認。楊指，運動員不是「打天才波」，若港協曾發表有關言論，他會感到不被尊重。沈強調，參賽隊伍能力接近，即使每組只有4隊，都不一定容易贏取獎牌。

港協昨表示，絕對尊重並肯定冰協運動員和領隊的付出，以及在播放國歌出錯事件上即時作出的行動和反應，並已多次作出上述表態。在冰協提交書面解釋和改善方法前，港協不會評論冰協向傳媒發放的回應。