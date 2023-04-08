牛肉乾去年336萬張 庫房添近11億進帳

違泊司機破財 西九佔3成重災 本港街道上不時有大量車輛違例停泊，阻塞道路，更甚的或會因遮擋過路人士視線而引致交通意外。保安局表示，執法部門去年發出逾336萬張違例泊車定額罰款通知書，其中電子告票逾307萬張，手寫告票則逾28.8萬張。若以每張告票罰款320元計算，即去年為庫房進帳10.76億元。

數據顯示，去年發出逾307萬張電子告票，較前年大增70.8萬張，上升約三成；至於手寫告票則有28.8萬張，較前年減少64.7萬張，大減近七成。若以分區計算，「貢獻」最多收入的為西九龍總區，共發出逾101萬張，即佔整體約三成，罰款額3.23億元；其次為港島總區，發出共62.4萬張，涉及款額1.99億元。除罰款外，執法部門亦會使用拖車處理違泊，單計去年有2,987宗，對比2021年的2,997宗，數字相若。

影住駕迄收5.8萬舉報 此外，執法部門去年5月推出「影住駕」交通舉報電子平台，至今共收到超過5.8萬宗舉報，平均每月大約5,200多宗。接獲的舉報當中，約七成轉交至交通調查隊跟進，主要涉及「不小心駕駛」、「橫過連續雙白線」及「沒有遵從交通道路標記」等。截至去年底，就「影住駕」舉報共發出逾1.2萬張定額罰款書，及以傳票作出了超過1,700宗檢控。

局方指出，「電子定額罰款通知書先導計劃」讓執法人員以手提裝置讀取或輸入違泊車輛的資料，並即時列印告票，減少因手寫發出告票而造成的人為錯誤，執法部門約有2,600部便攜式打印機。

除「電子定額罰款通知書先導計劃」外，部門籌備建立全新的電子交通執法系統，以電子方式處理涉及交通違例事項的定額罰款通知書及傳票申請表，亦會處理所有與交通執法相關的資料和數據，市民屆時可在網上查閱其電子定額罰款通知書及處理相關事宜。有關系統預期今年內推出首階段服務。