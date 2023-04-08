啟德河擬打造港版目黑川

舊機場跑道海旁 種粉花風鈴木供打卡 啟德作為政府計劃中的核心商業區2（CBD2），亦包含休憩用地的發展。根據最新區議會文件，土木工程拓展署計劃發展前跑道區部分休憩用地，包括共9個地盤對出的海濱長廊，擬建多用途活動廣場及行人單車共融通道，海旁栽種多棵粉花風鈴木，開花季節料成打卡點，可享受港版「櫻吹雪」。而鄰近啟德河休憩用地，署方設計指會種植河畔植物以培養生態，似足港版「目黑川」。

據文件所示，其中兩個主要的休憩用地包括前跑道區的私人發展公眾休憩用地，以及鄰近啟德河的休憩用地。為配合人口增長規劃，政府將部分海濱長廊及休憩用地工程委託毗鄰的發展商連同發展項目一併發展，完成後交予相關政府部門管理，再開放予市民享用，故啟德海濱長廊由不同政府部門及發展商設計及建造，並分段落成。

休憩用地設行人單車共融通道 其中前跑道區第4E區2號地盤的私人發展公眾休憩用地，將提供多項休閒設施，例如有林蔭地帶、戶外草地、多用途活動廣場、共融兒童遊樂設施、行人專用地帶、行人單車共融通道及單車停放處等。土拓署表示，將會種植主題性及季節性觀賞樹木，例如珍珠合歡和粉花風鈴木等，提升市民的視覺享受。

而共融通道兩旁則種植常綠樹木以提供樹蔭，主要樹種為小葉欖仁和杜英。預計毗鄰的私人發展公眾休憩用地將於2023至24年陸續落成並開放使用。

至於鄰近啟德河的休憩用地方面，土拓署擬設靜態休憩區、主題園景區、露天廣場、連接啟德河兩岸地下購物街地面出口的接駁橋，以及供行人和單車使用的共融通道等。從模擬圖片可見，啟德河岸兩旁會種植不少季節性觀賞樹木，加上河畔植物以培養生態，旁邊公園草地亦會加入多棵綠樹林蔭，看似非常舒適。擬議項目涉及面積約1.8公頃，在立法會通過撥款後，工程預計於2024年年初展開，2026年年中大致完成。

啟德發展區建11公里海濱長廊 啟德發展區約三分之一用地，即約100公頃已規劃為休憩用地予市民享用，包括約11公里海濱長廊。目前已完成的休憩用地包括啟德空中花園、啟德大道公園、啟德車站廣場一期、啟德海濱公園（香港兒童醫院段）、觀塘海濱花園及啟德郵輪碼頭公園等，佔整體規劃休憩用地面積約19%。