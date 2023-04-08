首飛福岡 港航兩地機場慶祝

【本報訊】日本九州景點多，一向為旅遊熱門目的地。為配合市場急速增長及滿足旅客的需求，香港航空開通來往香港及福岡的全新直航服務。新航線每周4班，採用空中巴士A320客機營運。為慶祝航線昨日投入服務，香港航空於香港國際機場及福岡國際機場舉行慶祝活動。

旅客可獲限量紀念福袋 乘搭首航前往福岡的旅客，均獲贈限量紀念福袋，而客機抵達福岡機場後，舉行了水炮歡迎儀式，祝賀首航投入服務。來自福岡機場、福岡縣及九州觀光局的代表歡迎首航旅客、機組人員及香港航空代表。

香港航空行政總裁孫劍鋒表示，福岡是通往九州的重要門戶，開拓新航點有助加強於九州地區的營運，為未來開通更多日本航點作準備。香港航空計劃今年內恢復鹿兒島直航服務，進一步加強於九州地區的業務發展。

繼福岡航線後，香港航空日本航線網絡覆蓋5大航點，包括每日兩班分別前往大阪及東京（成田）、每日一班往返沖繩、以及每周3班往來札幌。另外，5月起加密沖繩航班至每日兩班，6月起增加成田航班至每日3班。

香港到福岡HX640起飛時間1025，1500抵達。福岡到港HX641，1600起飛，1835抵達。周一、三、五、日服務。