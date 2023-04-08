搭金巴赴澳門 過關 取票花逾3小時

【本報訊】復活節長假期昨日起開始，不少市民選擇外遊，其中港珠澳大橋口岸一早就有大批市民前往澳門。其中「金巴」預計輪候時間，更長達120分鐘以上。有現場旅客描述，於昨早約11時到達口岸，花一個多小時才能過關，然後排隊領取「金巴」車票，這時候才開始等候120分鐘。

有人擬改留宿 棄即日來回 本報記者昨午到現場目測，連同前日，口岸內外一連兩日仍舊大排長龍，至少有數百人輪候。有抵達澳門的港人表示，早上10時半已經到達口岸，排隊加車程，共花逾3小時才到達澳門，認為口岸人流眾多，金巴應加開班次疏導。另有市民表示，原計劃即日來回，但鑑於口岸情況，或考慮在澳門留宿一晚。

昨日有社交專頁貼文亦表示，下午1時港珠澳大橋往澳門金巴，需要等待120分鐘或以上；金巴網站資料顯示，截至昨早11時，除珠海往香港方向，其餘路線的金巴均十分繁忙，包括由香港來往澳門，以及香港往珠海方向，都需要輪候超過45分鐘。

運輸署昨早發出警告，指港珠澳大橋香港口岸非常繁忙，有大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付客流需求，呼籲市民應預留充裕交通時間，妥善規劃行程，輪候時亦應保持忍讓。