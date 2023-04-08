高鐵站人頭湧湧 北上排長龍

【本報訊】今年復活節打工仔只需額外請一日假，即可自製6天長假。昨日復活節長假首日，各口岸擠滿旅客，除了坐飛機感受異國風情外，坐高鐵北上祭祖順路省親會友，亦是不少港人的選擇。本報記者11時許抵達高鐵站視察，西九龍高鐵站人頭湧湧，過關需排長龍。

多輛長途車車票售罄 高鐵站可見北上人潮不斷，自助通道閘口機人龍不絕，站內列車時刻表顯示多輛長途列車車票售罄，站內雖有過關人龍，但大致順暢，不少人在過境通道口徘徊等待入境，而候車室內則座無虛席，秩序井然。蔡氏一家三口去北京遊7天，小朋友出發前十分興奮，在站內已急不及待打卡，蔡父表示因小朋友未坐過高鐵，故選擇高鐵不坐飛機。

另一名旅客劉小姐回廣州探親3日，一早已到高鐵站等候出發，她指難買高鐵票，幸友人幫她買。此外，永安旅遊高級經理秦毅明表示，今年的旅行團很踴躍，不少港人北上旅遊，尤其是高鐵沿線地區較受歡迎，已安排領隊幫忙照顧團友過關出入境手續的安排，包括證件與出入內地境的檢疫手續。