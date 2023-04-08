旅客主攻觀光 美食 消費力弱 名店失色

長假期展開 旺丁不旺財 復活節4日長假期展開，本港旅遊區遊客數目增長不少，但不少商戶大嘆「旺丁不旺財」。本報記者昨日到尖沙咀及旺角一帶視察，遊客數目雖明顯增長，但以往大掃名牌的景象已不復見。有內地遊客指，以觀光遊覽和吃美食為主，對買名牌等購物興趣不大；有餐廳老闆亦指遊客增加，但本地客多趁着長假期外遊，比例約各佔一半；鐘錶珠寶店負責人認為，大部分來港內地客消費力較疲弱，並不期望可受惠於5月的黃金周。

尖沙咀人流不多，大部分均為遊客，昔日大排長龍的名店門可羅雀，手拿名牌紙袋大肆掃貨的景象亦不復見，大多遊客以低消費及美食為主，名牌店或鐘錶珠寶店則乏人問津。另一邊廂，旺角人流則較多，疫情期間人流稀少的「女人街」外地遊客增加，紛紛購買具香港特色的飾品和手信。

泰國女遊客稱容易訂酒店 分別來自深圳和上海的劉先生和李小姐初次來港，二人均沒有在港購物，大多為觀光遊覽和吃美食，兩日花費約4,000至5,000元。來自泰國的Mint則表示，曾來港數次，但因疫情久久未有來港，今次和家人一同來港4天，去了迪士尼樂園等熱門旅遊景點，預算約5,000元，她又指很容易預訂酒店。

澳門客對奢侈品興趣不大 來自澳門的關先生一家五口乘坐金巴到港旅遊，即日來回。他稱是開關後首次來港，疫情前也曾來港4至5次，認為香港變化不大，物價亦較澳門便宜，預備了3,000元在港消費，主要是品嘗美食等，他亦坦言對名牌等奢侈品興趣不大，未來會與家人再來港。

不過，對商店而言生意似乎未有起色。在尖沙咀區經營鐘錶珠寶店的蘇先生稱，一個月多約3至4個內地旅客購物，無奈指「遊客係多咗，但啲客點對點，有錢嘅去海港城，無錢嘅行吓街唔會買嘢」，坦言開關後幫助不大，遊客人均消費也僅得數百至1,000元。對於下月黃金周，他直言不期望，因疫情後經濟受創，大部分來港內地客消費力較疲弱。

旺角餐廳負責人指生意淡 旺角區的韓式餐廳負責人蘇小姐則表示，長假期生意反而淡靜，因遊客消費力感覺較弱，大多未有光顧，本地客仍是主要客源，但長假期大多港人外遊未有留港，令生意有所下降，無奈笑指是「旺丁不旺財」。