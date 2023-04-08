醫健：醫健寶庫：「媽咪，我隻眼好痕啊！」— 兒童眼睛敏感

Nathan是個健康活潑的7歲小男孩，喜歡運動和閱讀。近來媽媽發現他經常捽眼，又在學校打瞌睡，累得連足球也不踢了。經過詳細眼科檢查，醫生證實Nathan患上眼睛敏感。在乖乖地完成一個抗敏藥物療程後，Nathan眼睛敏感的症狀消失，生活回復正常。

為甚麼我的孩子會有眼睛敏感？

眼睛敏感，醫學上稱為「過敏性結膜炎」，在香港學齡兒童中十分常見。結膜位於眼球表面，當遇上致敏原時，受到刺激而產生發炎反應，就會導致結膜炎。常見的致敏原有花粉、黴菌孢子、塵蟎和寵物皮屑。

眼睛敏感時，會變得紅腫和痕癢。孩子因而不自覺地常常眨眼或捽眼。有些孩子同時會有其他過敏症狀，如流鼻水、打噴嚏和濕疹等。這不但影響睡眠和學習，如角膜不幸受損，更可能留下疤痕和導致視力長期受損。

我的孩子可能有眼睛敏感，該怎麼辦？

應盡快向眼科醫生求診。一來排除其他眼睛不適的原因，二來需要評估眼睛敏感程度，對症下藥。現在抗過敏藥物的選擇不少，且安全而有效，大多數病人反應良好。

另外，生活上的調整亦同樣重要。請參考以下眼睛敏感家居小貼士：

- 盡量避免接觸致敏原

- 不要捽眼

- 可用冷敷緩和痕癢

- 勤換床鋪及被單，用熱水清洗以減少過敏原

- 減少接觸毛公仔或厚布窗簾

- 讓寵物盡量遠離睡房，以減少床上用品中的寵物皮屑

- 考慮使用空氣過濾器，或含過濾功能的吸塵機

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院眼科學系臨床助理教授李雅麗