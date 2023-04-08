飲食運動增肌 健康代謝減肥

節食反削新陳代謝

機構表示，蛋白質是保證基礎代謝率的基本物質，若人體攝取不足，會導致基礎代謝率下降，甚至影響到身體的健康。魚、肉、豆、蛋能提供豐富蛋白質，健康成年人每天應攝取約5至8両肉的分量。維他命B雜則是協助酵素代謝營養素的輔酶，是促進人體新陳代謝的重要物質及參與蛋白質、碳水化合物和脂肪的代謝。由於它們屬水溶性維他命，很容易經液體排出體外，所以不會儲存在體內，需每天從飲食中攝取。高纖維五穀如全麥麵包、麥片、玉米、深綠色蔬菜、牛奶製品均含豐富維他命B雜。水是人體代謝不可缺少的物質，不僅可促進腸胃蠕動，排出體內毒素和廢物，還可增加新陳代謝。