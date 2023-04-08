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增98宗核酸確診新冠

衞生防護中心指昨日沒人離世與新冠有關。 衞生防護中心指昨日沒人離世與新冠有關。
衞生防護中心指昨日沒人離世與新冠有關。
【本報訊】新冠疫情持續穩定，衞生署衞生防護中心在同心抗疫網站公布，昨日新增98宗化驗所驗出確診的核酸個案，惟數字不代表全港所有染疫病例；自1月30日起，則累計9,320宗化驗所確診個案。另外，昨日沒人離世與新冠病毒有關，而自1月30日至今，則累計150宗與新冠有關的死亡個案。
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