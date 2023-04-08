流感季節延遲效應 入院童按周增四成

當局指病房負荷重 勿過度放鬆 香港踏入流感季節，多間學校爆發上呼吸道感染個案。醫院管理局兒科統籌委員會副主席陳子宏表示，上月兒童感染流感的個案明顯增加，而上周對比之前一周，因流感入院的兒童多了逾40%，當中0至5歲入院比率較整體多出近6倍。他指，大多入院兒童的呼吸道樣本帶有多於一種呼吸道病毒，部分更感染3至4種病毒，呼籲家長切勿掉以輕心，盡快帶子女接種流感疫苗。

陳子宏昨日在電台節目表示，由於各類呼吸道感染的兒童入院個案增加，現時各公立醫院兒科病房的負荷沉重，病床使用率達70%至80%，有時更超過100%。他說，本港6個月大至2歲的嬰幼兒中，只有8%接種過流感疫苗，而且他們過去從未接觸過流感病毒，是最容易受感染的一群。他指，復常後首個復活節長假期市民較多外出，建議尚未接種流感疫苗的兒童，例如在公共交通工具等人多擠迫地方，要佩戴口罩。

指併發症機率高 續谷針 陳子宏續說，愈來愈多研究表明，新冠和流感引起的併發症機率較高，建議兒童應接種兩種疫苗。他指，過去冬季流感高峰期通常在農曆新年期間開始，但今年農曆新年期間本港尚未解除口罩令，令流感季節延後至3月，故現時接種流感疫苗可以預防當前的流感高峰，還有助預防7至8月的夏季流感高峰。

專家稱難判斷高峰期時長 香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，社會逐步復常後，學校恢復面授課堂，學童之間有較多接觸，自然增加感染風險，更有機會將病毒帶回家。惟他認為暫時難以估計高峰期會持續多久。

衞生防護中心表示，根據最新的監測數據，在呼吸道樣本中，季節性流感病毒的確診百分比，自3月首周少於1%，上升至截至上周六的一周9.89%。期間檢測出的流感病毒主要為H1流感，約佔77%；以及H3流感，約佔21%。值得留意的是，過往流行病學數據顯示，在H1流感流行的季節，兒童和年齡介乎50至64歲的成年人較受影響。