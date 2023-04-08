廠商合併覓出路 資源集中增產量

【本報訊】疫後各地政府醫療物資的採購決策大相逕庭，例如台灣表明支持本地生產，目標是自給自足。相反，港府至今仍以「價低者得」方式招標，無具體政策支援業界，導致本地僅餘剩10多間口罩廠掙扎求存。有廠商為求自救，決定與同業合併，冀整合規模，降低成本價格，與內地廠家競爭。

高峰期200間 現存10餘間 香港口罩及防疫設備總會統計，2020年最高峰期，本港約有200間本地口罩生產廠；2021年口罩供求穩定，行業進入優勝劣汰期，保留約50間；2023年疫情始受控，截至3月僅存10多間。總會主席胡翠婷接受本報訪問時稱，該10多間口罩廠，大部分的客戶均是私家醫院、美容院、清潔公司等，「好有實力經營得10間8間，聽落都好似仲有，但係由200間減到10間。」

業界曾向當局反映，難得在港建立一個擁國際地位的工業，應以本地廠優先，但港府仍未予回應，「只能繼續期望」，反而有外國公司會固定向本地廠採購口罩，成為他們其中一個重要客源。她又認為，本地生產廠的優勝之處在於追求高質素，符合國際標準，可防菌防毒，用料全都是透氣度高、防敏感，港府及公營醫院若持續單純以「價低者得」準則採購符合標準的口罩，香港廠一定輸。

口罩業界為覓出路，上月初開會商討對策，有3間公司決定合併。口罩廠營運者張重高成為口罩廠房合併計劃召集人。他說「三合一」可將資源集中，公司規模更大，並升級生產線，亦考慮申請再工業化資助計劃，令月產量大增，屆時可令成本降至內地水平，「政府不支持本地製造，惟有自己想方法」，相信最終「留得低的，一隻手數得盡。」