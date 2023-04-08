政府鳥盡弓藏 扼殺港口罩廠

採購平貨頂檔 再爆疫禍難防 新冠肺炎令港人經歷3年抗疫歲月。疫情之初全球極度缺乏醫療物資，市民四周撲口罩至心力交瘁，港府曾動用逾3,400萬元公帑，鼓勵及資助15間本地公司，一年內供應約4.7億個口罩應急。惟後疫情時代下需求大減，政府鳥盡弓藏，口罩廠難逃用完即棄的下場，獲資助的公司僅剩餘兩間仍然營運。就世界衞生組織及多名專家均預言、警告疫症或重臨，議員認為本港須預留充裕物資，防患於未然，惟港府食古不化，仍沿用「價低者得」原則採購平貨頂檔，以自由市場之名漠視及扼殺「香港製造」的生存空間，若疫症重臨，口罩荒歷史將重演。

本港口罩供應過去依賴採購進口，政府於疫情初期為解燃眉之急，動用8億元向市民派發可重用的「銅芯口罩」；亦曾於「防疫抗疫基金」下推出「本地口罩生產資助計劃」，15間公司迅速建立起20條生產線，且毋須投標便可直接向港府供應口罩，為期12個月至2021年6月結束。不過，香港口罩及防疫設備協會主席胡翠婷表示，參與的公司僅存兩間未來一年不會結業，其中一間擁有醫療機構客戶及其他醫療用品業務，其餘的去意已決，或早在資助完結後便「執笠」，廠房大多遭頂讓，機器亦轉售其他廠房。

威信科技是其中一間留下來的公司，營運者唐迅表示，公司本在內地等設3間製衣工廠，工人日需3,000個口罩，疫情初廠房採購口罩困難，有見港府推資助計劃頓感「一拍即合」，決心在港設廠。高峰時月產量達400萬個口罩，包括供應政府的200萬個。

寧蝕做為港供貨 業界感慨 計劃完結後，他亦渴望可繼續向政府供應口罩，惟先後投標兩、三次不果，執法部門亦曾要求報價，「冇一次有回音，純講價錢是零競爭性！」至今公司口罩每月已減產60萬至120萬個，客戶包括非政府組織及大企業等，亦轉型生產防疫用品，僅保證一年內不會結業。

另一口罩廠營運者張重高透露，港府前年曾公開招標5,000萬個口罩，內地一間大公司入圍，價格為0.3元一個，包運費，該廠可大規模生產口罩，月產量達兩億個。相反，本地廠月產量、銷量不多於200萬個，大部分成本需0.6元一個。

有知情人士透露，曾有本地公司為成功奪標，以低於成本的價格向醫院管理局投標，「因為不甘心，好想供應到本地公營市場」，最後雖然成功，卻是「蝕本去做」，令業界感慨。

外地廠難監管 質素恐堪憂 《物料供應及採購規例》訂明，政府如採購價值逾140萬元的貨品等，須採用公開競投的招標程序，以獲取最符合經濟效益的投標書，即俗稱「價低者得」。議員陳凱欣表示，採購方式涉及政策層面，港府往往有既定程序就「懶得改」，價低者得看似合乎經濟效益，惟外地廠難監管，「本地廠想視察衞生情況、質素都易啲，唔係點解買衫要現場試？」既然已有本地生產線，當局應扶持他們繼續成為本地醫療消耗品的供應者。

即使疫情結束，她認為衞生署、食物環境衞生署、醫管局等部門及機構仍有一定口罩需求。若能優先在本地採購，可令此產業得以持續，「香港永遠都有自己口罩！」她說，若「打完齋唔要和尚」，克服新冠肺炎後便打回原形，無政策防止本地廠消失，會令公共利益遭損害，為日後埋下炸彈，再出事又臨渴掘井。呼吸系統科專科醫生梁子超說，疫症總會重臨，政府需未雨綢繆，「未經歷不知要準備，新冠出現口罩荒，但經一事長一智，再出現物資短缺便說不過去。」

港府採購口罩由政府物流服務署負責，截至2月底，署方口罩庫存量約3,810萬個，且已預留約5,120萬元購買口罩等應急及必要物品。本報詢問署方每年口罩需求量、採購量、本地及海外採購的比例，及會否優先本地採購，惟署方僅稱已與合資格供應商簽訂「常備承辦協議」，可根據實際需要購買所需口罩。

本報亦詢問醫管局，日後會否優先採購本地口罩，當局亦未予正面回應，僅稱歡迎更多符合規格的本地口罩生產商進入市場，有助本港口罩供應更穩定，增加市場競爭。記者洪芷晴