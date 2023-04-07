笑看天下：法總統識大體識時務

俄烏戰事打到今時今日，美國依然頑冥不靈，一味援烏，以為可以扭轉局勢，令俄羅斯叫降，那真是太傻太天真。美國國防部不久前宣布，向烏克蘭提供新一批總值26億美元嘅安全援助。其中5億美元彈藥及裝備從美軍庫存中撥出，為烏克蘭春季攻勢作準備，餘下則動用烏克蘭安全援助倡議基金採購。

俄烏戰事經過逾一年嘅惡性循環，西方媒體也唯恐天下不亂，一味推波助瀾，把一場烏克蘭丟失約五分之一領土、多個城市被炸得滿目瘡痍、上千萬民眾變難民流離失所嘅悲劇，描述成「大衞戰勝巨人歌利亞」咁款，並極力渲染俄方開戰之初如何不濟！這讓西方國家有咗一種同仇敵愾、烏克蘭戲子總統澤連斯基有望勝利嘅氛圍，從而喺對俄制裁和援烏上層層加碼，積重難返。

應對烏克蘭，俄羅斯一直未敢鬆懈，其國防部長紹伊古不久前證實，伊斯坎德爾M戰術導彈系統已移交白羅斯武裝部隊，導彈可搭載常規及核彈頭；佢譴責北約加強反俄路線，導致烏克蘭衝突升級。而西方正考慮向烏克蘭提供F16戰機，以及射程300公里嘅陸軍戰術導彈。咁搞落去，惡性循環只會持續，烏克蘭進一步生靈塗炭必矣！

當然，歐盟中還有德法兩國領導人頭腦似較清醒，正在訪華嘅法國總統馬克龍便指出，歐洲貿易不能與華脫鈎，法國嘅利益係要保持一個「多極」世界，戰略自主，不等於封閉經濟。要適應新環球戰略，頭腦不能老是硬化，要識轉彎！馬克龍果然有視野，佢仲對中國就俄烏衝突提出和平方案表示致敬，認同中國可以發揮作用，並謂「歐盟不能讓俄羅斯獨佔與華對話」。阿哥，呢啲咪叫做識大體識時務囉！馬克龍一言興邦，老朽對佢刮目相看。