激濁揚清：再次證明戲子打定輸數

烏克蘭總統澤連斯基表示，若烏東戰略重鎮巴赫木特的守軍有被俄軍包圍的危險，在場的「將軍們會做出相應的正確決定」，外界認為他是在暗示或會從巴赫木特撤軍。戲子總統長俄人志氣，滅烏人威風，烏克蘭前景不太樂觀。

巴赫木特有特殊的戰略意義，美媒上周刊登訪問，澤氏說巴赫木特不容有失，因烏軍在當地一旦戰敗，普京將會嗅出烏軍變得虛弱，必然會施以無間斷壓迫。屆時基輔將面臨國內外壓力，在舉國上下皆感疲憊下，這將迫使烏克蘭作出妥協。如今戲子總統一反之前戰神上身的態度，連烏國元首也出現「烏克蘭疲勞」，烏國情況也可以想見。

雖然澤氏大講洩氣話後，烏國副防長馬利亞爾稱，儘管俄軍一再試圖佔領巴赫木特和東部其他城市，但前線局勢完全受到控制；烏軍每天在巴赫木特、利曼、阿夫迪夫卡和馬林卡周圍擊退數十次攻勢，惟蛇無頭而不行，當戲子總統已做好兩手準備，為落入下風鋪定後路，前線再奮勇殺敵也是徒然。

正如本欄前日指出，戲子總統出訪波蘭，是「與鄰國打招呼，確保太平門常開的訪問之旅。」果不其然，澤連斯基妻子奧廖娜亦有現身波蘭。外媒指「這是去年開戰後，第一夫人首次同行，實屬罕見。」惟本欄一早作了批語：「戲子總統藉訪問波蘭來讓身邊一班酒囊飯袋預習逃生路線」，故此戲子夫人不出現才怪，既然一如所料地出現了，本欄實在不曉得發出上述驚訝之語的媒體，究竟是以甚麼腦袋來看世界？

戲子總統也並非完全沒有勝望，皆因美國爆出了特朗普官司。特朗普與共和黨人質疑華府應否數十億美元計的繼續援烏。民主黨趁機以和平為名，拉動一下民意，即可一石二鳥，拱火兼打落水侵。