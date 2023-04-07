筆下風雲：俄烏戰拖垮美國信用

俄烏戰爭是美國一手策劃並挑起火頭的代理人之戰，全世界有目共睹，拜登一開始的如意算盤是提供資金和武器，冀烏克蘭打敗俄羅斯。誰知戰鬥民族韌性非同凡人，雖然開始時用錯戰術，無法速戰速決，但經過調整後已回復隊形，重回正軌。拜登的如意算盤打不響，又打起持久戰、消耗戰的主意，橫豎死傷都是烏克蘭人，一於將戰爭拖下去，直到俄羅斯被拖垮為止。

如此這般拖了超過一年，俄羅斯未垮，首先垮掉的是歐洲經濟。國際貨幣基金組織（IMF）今年1月調整經濟預測，2023年全球經濟成長率只有2.9%，當中歐元區最慘，只有0.7%增幅，英國更是唯一陷入衰退的主要先進經濟體。美國自己也好不了多少，預期增長率只有1.4%，隨着銀行不斷爆雷，隨時再被下調。反觀中國增長率達到5.2%，成為引領全球經濟復甦的最大希望；即使是正在打仗的俄羅斯，預計今年經濟增長也有0.3%。

由此可見，歐洲經濟不容樂觀，這也是歐洲多國輪番訪華的原因。尤其是法國，經濟不景之餘，還因為退休改革激起全國示威怒潮，巴黎街頭一片混亂，連垃圾也無人清理，有指堆積起來的垃圾比巴黎鐵塔還要高。總統馬克龍拉大隊訪華，正是要為該國商界和經濟尋求出路。

更不必說，被俄烏戰爭拖垮的還有美國自己的信用。為了制裁俄羅斯，美國無所不用其極，連個人和企業的資產也予以充公，加上濫印鈔票，狂發美債，以致債務急升，美債價跌，銀行爆雷，在在驚醒了眾多國家政府和富豪，持美元美債原來毫不安全。愈來愈多地區交易使用本幣結算，去美元化正在全球加劇。此消彼長，美國以為俄烏戰有甜頭可吃，最終卻是自食惡果。