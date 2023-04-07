坦言集：馬克龍訪華

法國總統馬克龍訪華，一如德國總理紹爾茨去年11月訪華，帶來一大團該國企業，顯然是在中美關係惡劣的時候，希望以元首外交來重新連接中法的經濟關係，改變美國主導的脫鈎傾向。

紹爾茨訪華之行在政治上沒有多大突破，但中德企業交往恢復。政治的阻礙來自烏克蘭戰爭與美國的政策。馬克龍訪華的時機稍勝，一是中俄關係密切，中國成功斡旋沙特阿拉伯與伊朗的和解，打開中東和平之門，也大大挫傷了美國的外交形勢。烏克蘭戰爭也似烏國沒法扭轉戰場上的被動，歐盟苦於對烏的經濟資助與軍費武器供應。馬克龍訪華或許除為中法經貿關係升溫外，還大有可能與中國一起，在新的形勢下「勸和促談」。

歐盟委員會主席萊恩亦同時訪華，或許會增添馬克龍訪華的聲勢，多了歐洲因素。但馬克龍強調法國外交獨立，似與萊恩對華強硬立場劃分界限。後者同時訪華，是否有着挾制法國的企圖，防範法國更勝德國與中國和解合作，不單止在經貿範疇，更涉及烏克蘭戰爭呢？

去年烏克蘭戰爭爆發之前，馬克龍花了很多時間游說勸阻普京，反映他意圖作為歐盟與俄羅斯之間的中介，並以法國政府的影響力，阻俄羅斯與美國在烏克蘭的代理人之戰。馬克龍雖然失敗，敗卻在於美國對俄羅斯不停的壓力，美國是一心要啟動戰爭，馬克龍和法國是無能為力。現時戰爭一年後，馬克龍仍堅持用和談解決烏克蘭戰爭，他來中國便大有企圖了。然而，德國無功而退，若美國堅持戰爭，法國也將無可奈何。

中國不會捨棄公開的政治立場來偏幫馬克龍，只會是專心促成中法企業的合作，一是扭轉美國強迫各國（包括法國）與中國脫鈎的趨勢，目的一如紹爾茨訪華，試圖把歐盟最大經濟的德、法企業再返回與中國合作發展之路。二是以德、法企業和政府的力量，迫使歐盟落實中歐投資協定，打破美國設下的障礙。後者便是以馬克龍來壓萊恩，以馬克龍面對法國大選的政治壓力來讓其對抗萊恩想繼任北約秘書長的規劃。

馬克龍訪華的成果不會是石破天驚，但一如紹爾茨訪華，以及西班牙首相桑切斯等歐洲國家元首訪華，會是細水長流地穩定改變中歐關係和歐洲政治的發展，積小勝成大勝，中國倚仗的是愈來愈嚴重的美歐矛盾。