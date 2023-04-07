政情：儀歌受歡迎 何俊賢驚嘆祖先顯靈

外界話依家冇政治圈，只有政治娛樂圈。當然喇！邊個唔鍾意Juicy（有趣）嘅嘢。好似言行樣貌驚人嘅落選亞姐阿儀，推出新歌就令到漁農界議員何俊賢（高佬賢）驚嘆不已，話阿儀一出，原來所有人都要行埋一邊，又話清明出歌，有咁嘅成績，真係祖仙（先）顯靈。

話時話，高佬賢對本地樂壇嘅走勢都跟得好貼，事關見佢不時喺社交平台貼文，講吓近排都好Hit嘅歌唱比賽，品評吓參賽者嘅唱功，尋日就講熱爆嘅阿儀，話新歌《一加一等於阿儀》同MV出街只係短短21個鐘，點擊率有300k，而留言絕大部分係真實評價無水軍。

貼文引網民留言 毀譽參半 高佬賢話好佩服發掘佢嘅人，化腐朽為神奇，唔使網上選舉買票，唔使做世一，但喺呢個範圍內做第一就可以嘞！仲話阿儀嘅領地，無人可以攻佔添！貼文出街後，好多網民都留言，毀譽參半，但反映咗就係因為Juicy，就多人談論同關注。正如立法會主席梁君彥早前喺年結都講過，話議員提出修訂等做實事嘅行徑，就屬於「唔係好Juicy嘅嘢」，傳媒鮮有報道，反而佢早前「擺烏龍」，將議員簡慧敏讀錯做周慧敏就見報。點解？咪又同一理由囉！