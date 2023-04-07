政情：平機會服務滿意度低 政府話疫情所致

平等機會委員會嘅運作一向惹人關注。現時平機會服務表現指標入面，包含服務對象嘅滿意程度，並為此而每兩年做一次調查。喺2021年，社會各界對平機會所提供嘅服務實際滿意度得62%，只係過咗合格界線多少少。有建制派「班長」之稱嘅議員廖長江，都忍唔住問點解咁低喎！

料2023年評分維持 廖長江趁特別財務委員會會議召開前，向政府提交書面問題要求解釋。政府解釋話，服務滿意度調查易受社會運動同疫情影響。而該次調查係反映2020年平機會所提供嘅投訴同查詢服務滿意度，因此較易受到當時社會運動同疫情影響，所以滿意程度比對上次2019年調查結果有所下跌。而且由於投訴各方仲有可能受疫情所帶來嘅負面情緒影響，所以估計2023年服務對象滿意度會維持喺62%。

雖然預算評分都係咁低，但政府都有提出解決方法，話平機會投訴事務科轄下專責處理查詢及應對投訴前期工作小組，已經理順處理投訴程序，會更迅速處理查詢同投訴個案，改善服務。