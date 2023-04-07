政情：開心香港無下文 回覆空泛惹追問

「積極籌備中」 疫情3年，滿城愁雲，政府早前發表財政預算案，提出啟動「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，並為此而預留2,000萬元，並由民政事務總署統籌。既然有美食遊樂多籮籮，香港市民俱歡顏嘅構思，多位代議士都想知道更多有關活動嘅細節，於是趁特別財務委員會召開之前，以書面形式向政府提問，要求當局交代活動詳情。但無諗過政府竟然答得十分空泛，搞到議員都好失望，仲話要喺特別財委會再問喎！

話說下星期二開始，會進行一共5日嘅特別財務委員會會議。而喺會議召開之前，議員都可以向政府各個部門提出書面問題，藉此事先了解、掌握情況，之後可以再喺會議上面提出跟進。

至於政府提出預留2,000萬元舉辦嘅「開心香港」，將聚焦一系列同美食體驗、愉快遊樂、文青創作等有關嘅活動，希望市民有多元化嘅玩樂選擇，同時有助刺激消費市道。議員陳凱欣有見及此，向民政及青年事務局提交書面問題，關注「開心香港」當中「美食市集」活動預計整體開支係幾多？仲有人手編制、各區嘅美食攤位目標數字、營運美食檔需否領取牌照。佢仲問埋文青創作活動嘅安排。

答完似無答 議員：失望 咁多提問，照計政府都可以交代幾句，但估唔到政府回覆竟然話「開心香港」活動同埋「美食市集」正係積極籌備中，詳情及推行時間表將在稍後公布。

對於政府答完好似無答咁，陳凱欣話覺得好失望，話自己就「開心香港」向當局提出多條問題，但政府竟然用「差唔多一樣」嘅回覆。佢覺得政府預留咗筆錢，都好應該要向社會有所交代，例如舉行嘅月份，而政府咁空泛嘅回覆，擔心會影響特別財務委員會嘅討論。佢重申自己屆時將喺會上再提出相關嘅問題，希望政府到時唔好畀番相同嘅答案。

其實政府每回覆一條提問都係有成本。翻查資料，2017年回覆提問所涉及嘅公帑高達3,800萬元，當年有7,321條提問，即係平均回應每條提問花費約5,200元。如果花約5,000多元畀啲重複嘅答案，咁樣算唔算浪費公帑呢？