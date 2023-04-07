紅隧炒車 撼兩的士揭飲酒 闖禍司機狂嘔

越線撞到彈起釀4傷 翻側車廂爬出 昨日凌晨一名90後男司機駕駛私家車，沿紅磡海隧往港島方向行駛，期間管道實施單管雙程行車。惟車輛駛入管道不久懷疑失控，衝越對面行車線，猛烈撼撞一輛載客的士，私家車繼而凌空彈起，再撼撞另一輛載客的士後翻側，肇事司機爬出車廂後嘔吐大作。意外中共4人受傷，其中一名做兼職演員之的哥需送院治理。執法人員經調查後，以涉嫌酒後駕駛拘捕私家車司機，意外原因及經過有待進一步調查。

昨日凌晨3時許，紅磡海底隧道往港島方向管道正實施單管雙程行車，期間一名姓蘇（28歲）男子，駕駛私家車進入隧道往港島方向行駛，當車輛駛入管道約100米後，車輛懷疑突然失控，衝越對面行車線後，撞向一輛載有3名乘客、往九龍方向行駛之的士。由於撞擊力猛烈，肇事私家車繼而凌空飛起，再撼撞另一輛載有一名男乘客之的士後翻側，隧道公司職員目睹意外，隨即趕至協助並報案。

意外後，私家車橫亘路中，被撞兩輛的士俱車頭損毀，其中一輛的士右頭轆更撞至變形。私家車姓蘇男司機自行爬出車外，手指擦傷且嘔吐大作，他由救護員替其掛上嘔吐袋後坐在石壆，首輛被撞的士上姓區（71歲）的哥，以及另一輛被撞的士的姓黃（62歲）的哥，二人分別胸口、手部及膝蓋受傷。另外，一名印度籍（26歲）的士男乘客則額頭擦傷。4名傷者中，只有姓黃的哥需由救護車送院治理。執法人員替私家車司機進行酒精呼氣測試，結果錄得近百微克，經調查後以涉嫌酒後駕駛把他拘捕並帶走扣查。

一受傷的哥為兼職演員 據首輛被撞的士的姓區的哥指出，事發時他正駕車駛出紅隧口，期間目睹一輛往港島方向行駛的私家車左搖右擺，其後越線撞向石壆後再撞向其的士，繼而再撼向隨後另一輛的士。

至於在意外中受傷姓黃的哥，為兼職演員黃華和，過去曾參演《PTU》、《樹大招風》及《正義迴廊》等電影。2月初他亦曾遇上車禍，當日凌晨收工時，把的士停泊在觀塘翠屏北邨翠柏樓對開近迴旋處，當他步離的士約3米外，一輛寶馬房車失控連環撞向其的士及另外兩輛的士，涉事寶馬司機意外後把車駛往附近屋苑後棄車，其後前往自首。黃指慶幸當時不在車上，他當日向在場記者報稱自己兼任演員。