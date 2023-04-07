無業漢認搶劫 求情理由 「外星人襲地球」

【本報訊】患思覺失調的無業男子去年3月持鎅刀搶劫深水埗南山邨一間便利店，劫去約1,800元。閉路電視拍下整個搶劫過程，他最終被捕並被控一項搶劫罪。他昨日在區院承認控罪，不過法官關注到辯方書面求情陳詞指，被告聲稱腦袋有聲音告訴他，外星人將侵襲地球，需打劫搶錢買武器對抗外星人，但案情顯示他能理性地要求店員交出金錢，須了解他是否受病情影響犯案，故先為被告索取精神科報告及感化報告，把案件押後至4月20日判刑，期間被告須還押。

報稱無業、曾有藏毒案底的36歲被告陳嘉健，被控於2022年3月4日在深水埗大坑東道111號南山村南豐樓201號舖的便利店，搶劫一名何姓店員1,800元。案情指當日深夜1時許，戴上口罩的被告走到涉案便利店，向何亮出刀鋒外露的鎅刀並稱：「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」。被告其後從收銀機拿走現金1,800元後逃去。惟便利店閉路電視片段拍攝到整個搶劫過程，執法人員在6日後到被告住所拘捕他，被告在警誡下保持緘默。

稱要搶錢買武器對抗 暫委法官勞潔儀表示，關注到被告案發後曾向精神科醫生稱，他只是貌似閉路電視內拍到的人，但辯方書面陳詞則指被告稱腦袋有聲音告知他，要搶錢買武器對抗外星人，與案情顯示的被告行為不脗合。法官指希望知道被告在案發當時是否受病發影響，而且被告一直拒絕相關治療，需了解如判醫院令對他及社會有否得益，並重申希望被告接受治療，「對自己好，又保障社會安寧」。除本案外，被告亦曾被疑涉另外3宗劫案，包括搶劫米線店及油站等，惟早前已獲撤銷控罪，現時只被控一項搶劫罪。案件編號：DCCC 774/2022