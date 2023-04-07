庫房養假難民荒唐 12年燒逾百億公帑

本年度預算再耗14億 社會無得益 假難民為本港帶來嚴重治安問題，更成為本港財政的無底深潭。滯港的免遣返聲請者有近1.5萬人，當中超過97%獲擔保外出而獲發「行街紙」。保安局表示，2023/24預算花費14億元在他們身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億元，多出3.32億元，大幅增近31%。翻查資料，計及剛過去年度，政府在過去11個年度已枉花96億元公帑在他們身上，若加上本年度預算花費，涉及金額高達110億元。

保安局書面答覆議員就特別財委會的問題，指本年度預算花費14億元用於處理免遣返聲請及相關工作，包括3.89億元用於審核聲請和處理有關上訴及呈請、5,700萬元遣送聲請不獲確立者、1.71億元用於公費法律支援，以及7.84億元人道援助。當局指本年度預算開支大增，主要是由於上訴委員會加快處理與聲請相關的上訴，由2022年處理約1,500宗，提升至今年起每年完成處理不少於3,000宗。

入境處高效 餘192宗待審核 當局指，政府於2014年3月實施統一審核機制，自實施統一審核機制至今年2月，已經就22,370宗免遣返聲請作決定，當中獲確立的僅佔1.2%（269宗），包括180宗上訴後獲酷刑聲請上訴委員會確立，有關人士最多來自也門、巴基斯坦及盧旺達。由於入境處以高效率審核，近年尚待審核的個案不斷下跌，由2021年的741宗，大跌至去年的201宗，截至今年2月僅剩192宗。

假難民滯港期間無所事事，不少人為「搵快錢」而作奸犯科、打家劫舍，部分更受黑幫招攬。自2018年至今年2月，共1,658人因做黑工被捕，干犯刑事罪行被捕的則有4,466人，罪行包括傷人及嚴重毆打、嚴重毒品罪行及爆竊等。有議員指出，去年有不少假難民犯案及做黑工被捕，惟當局仍計劃「為免遣返聲請人提供公費法律支援訂定長遠方向」，質疑此舉是否符合整體社會利益。當局表示，高等法院曾在裁決指出，政府在審核聲請的過程中須為聲請人提供的支援包括公費法律支援，以符合法院要求的高度公平標準，故政府須為聲請人提供公費法律支援。

按法庭要求 不可即捕即解 另有議員指涉免遣返聲請人士參與犯罪個案持續上升，問當局會否「即捕即遞解」。當局稱，根據終審法院早年判決，無論一個人的行為如何危險或不可取，若他在另一國家有確切及相當大的風險會遭受殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰，政府亦不可將他遣返該國家。換句話說，即使聲請人曾犯法並被定罪，政府仍須按法庭要求，依循符合嚴謹公正標準的程序完成所有審核程序（包括上訴）方可遣返。

養假難民開支