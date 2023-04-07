13歲仔馬路亂跑 父涉疏忽照顧被捕

【本報訊】執法部門於前日接獲報案，指在上周六（1日）下午約4時，一名男童懷疑於油麻地彌敦道近窩打老道亂跑，無視車流橫跨3條行車線。人員經深入調查後，查獲該名13歲男童的身份，並於當晚在油麻地拘捕其52歲父親，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。被捕男子其後獲准保釋候查，須於5月上旬向相關部門報到。

網民：又係佢 遲早出事 據網上流傳涉事男童把馬路當賽道的影片，顯示他孭着背囊及持有手機，從路邊跑出後，一直沿彌敦道往旺角方向飛奔，並由慢線跑入快線，期間有多輛汽車在他附近行駛，更有的士擦身而過，情況險象環生。不少網民看畢片段，均譴責男童「搵命較飛」，亦有留言指他「熟口熟面」，「又係佢，遲早出事」，認為他與去年多宗大鬧馬路事件有關。

資料顯示，去年10月24日至26日，一名男童在觀塘道、龍翔道及界限街等多處馬路「閃出閃入」，嚇倒不少司機，惟他在加士居道再施惡作劇時「斷正」，被交通執法人員截查勸誡。惟暫時未知該名男童與今次事件是否同一人。