貓肉作食物出售 冷血店東囚10周

議員斥執法不嚴 當局死撐個別事件 油麻地新填地街一間店舖早前被揭發出售貓肉供食用，涉案的40歲男子涉嫌售賣限制出售的食物，以及使用或允許他人使用貓肉作食物，昨被判囚10周。暫委裁判官判刑時稱，被告雖無犯罪紀錄，但由於是肇事店舖的商業登記人，故不接納他參與程度低。裁判官認為需要判處阻嚇性刑罰，以18周監禁為量刑起點，扣減部分刑期後作出上述判刑。

涉案40歲男被告吳思遠，被控售賣限制出售的食物（新鮮或冷藏肉類）及使用或允許他人使用貓肉作食物共兩項傳票罪。控罪指他在2月9日於油麻地新填地街10號地下，未獲准許而管有以供使用的冷藏肉類、冷凍家禽屠體及冷藏家禽屠體，而該食物為食物業規例所指明的限制出售食物；另一控罪指他使用重約1.255公斤（包括塑膠盒及塑膠證物袋的總重量）的貓肉作食物。

促多「放蛇」加強調查 裁判官判刑時指案中於7個冰箱共檢獲逾一公斤貓肉，相信是將會令人有心或無意食用貓肉，加上貓肉以非法方式獲取，認為需要判處阻嚇性刑罰，最終判囚10周。

議員鄭泳舜早前去信立法會食物安全及環境衞生事務委員會，建議加入討論販賣貓狗肉議程，要求討論禁止狗隻和貓隻的屠宰，以及狗肉和貓肉售賣的執法情況。環境及生態局回覆稱，食用及售賣貓狗肉作食物的違法行為在港並不常見，有關案件屬個別事件。

而漁農自然護理署在2020至22年間接獲兩宗懷疑違反《貓狗規例》的投訴或轉介個案，並成功檢控一宗個案。另外，其他執法部門亦曾於2021年成功檢控一宗個案。鄭泳舜表示，這類事情是「不可以發生」，而是次事件由市民、傳媒揭發，情況不理想，促請當局多「放蛇」，加強調查同類案件。