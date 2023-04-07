市建局倡研規管業主保養樓宇
【本報訊】樓宇老化需要業主定期維修，惟大部分業主沒有此習慣，不利於保養樓宇。市建局總監（樓宇復修）何志偉昨指，業主對樓宇復修關注不足，缺乏自行籌組預防維修保養的安排。又以新加坡為例，指當地樓宇每10年會進行一次結構檢驗，惟香港則樓齡屆30年才做檢驗，予業主錯覺，若政府不強迫便不做，認為社會或有需要討論是否應立例規管業主對樓宇保養的責任。
星洲每10年會做結構檢驗
現時市建局無立法或執法的權力，但用盡了一切可行的推廣途徑後，仍難以達致業主關注樓宇維修及自主籌組定期維修保養。何志偉認為社會應深入討論是否需要就修訂樓宇保養相關法規，他以購買車輛為例，車主每年都會做車輛保養維修，不會等到破爛才做，而樓齡愈高，相關保養涉及的費用亦會愈高，屆時部分業主或未必負擔得起。
何又表示，煥然懿居二期首置項目將會作為試點，制訂大廈公契階段會加入條款，要求業主為樓宇制訂定期檢驗及維修保養計劃，促使業主從樓宇入伙開始，已制訂定期保養計劃及財政儲備方案，推動「預防性維修」的新模式。市建局將視乎推廣成效，調查業主的態度有否改變，例如業主抱着未必長期持有樓宇的心態，將維修保養的責任留待下一手業主，社會便需要商討是否立例規管。
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