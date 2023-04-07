市建局倡研規管業主保養樓宇

【本報訊】樓宇老化需要業主定期維修，惟大部分業主沒有此習慣，不利於保養樓宇。市建局總監（樓宇復修）何志偉昨指，業主對樓宇復修關注不足，缺乏自行籌組預防維修保養的安排。又以新加坡為例，指當地樓宇每10年會進行一次結構檢驗，惟香港則樓齡屆30年才做檢驗，予業主錯覺，若政府不強迫便不做，認為社會或有需要討論是否應立例規管業主對樓宇保養的責任。

星洲每10年會做結構檢驗

現時市建局無立法或執法的權力，但用盡了一切可行的推廣途徑後，仍難以達致業主關注樓宇維修及自主籌組定期維修保養。何志偉認為社會應深入討論是否需要就修訂樓宇保養相關法規，他以購買車輛為例，車主每年都會做車輛保養維修，不會等到破爛才做，而樓齡愈高，相關保養涉及的費用亦會愈高，屆時部分業主或未必負擔得起。