充電樁增長慢 議員倡提供流動節點

【本報訊】為達到2035年停燃油車新登記、2050年碳中和的願景，政府近年積極推動新能源運輸。新一份的《施政報告》透露，將會在2027年年底前投入約700輛電動巴士，以及約3,000輛電動的士。有議員昨指出，過去5年的充電樁增幅不足兩成，但電動私家車去年按年增加70%，此情況反映供求失衡問題。議員建議，政府可研究引入流動充電車，提供可流動的充電節點。

聯同的士業界約見政府 議員葛珮帆表示，充電樁增幅遠遠落後於電動車增長，電動私家車去年按年增加七成，但同期充電樁數目僅增約16%。她又指，快速充電樁數量少且近年增幅緩慢，4年僅增500個，截至去年底全港不足1,000個；葛補充，市區興建充電樁亦面對缺少土地及電力供應不平衡、電網不能負荷等的難題。她認為充電樁等充電設施不足，是目前香港推廣電動的士之短板，的士業界因為難以充電怕影響生計，而不能轉用電動的士。

的士業界也表示，推廣電動的士需完善充電網絡配合，雖然當局未來已計劃在西貢及大嶼山興建多個充電樁，但與投入約3,000輛電動的士之目標，仍相差很大。而議員葛珮帆及陳恒鑌亦在會議中向政府建議，研究引入流動充電車，提供可流動的充電節點，在不同時間滿足不同地區的士之充電需求，短期內可有助解決市區充電設施不足的問題。