區選未有定案 選舉處開支增5.7億

【本報訊】政府仍在進行地方行政檢討，未知年底的區議會換屆選舉安排為何，但選舉事務處的開支較上年度增5.7億元，當局指須預留在區選及立法會補選之用，又指香港與內地已全面通關，政府目前沒有計劃在將來的公共選舉中，繼續設邊境投票站，而由於涉複雜的法律和實際操作問題，亦沒有在內地設立投票站的具體計劃。

已通關 無計劃設邊境票站 議員謝偉俊提出有關預算案的書面提問，指政府預算選舉開支增加的原因，又鑑於近40萬本港居民居住內地，當局有否研究在年底區議會換屆選舉，再度實施內地票站投票安排，以及交代所涉人手及開支預算。對於在新財政年度，選舉事務處開支達14.15億元，較上個財政年度增5.78億元，政制及內地事務局回覆指是因為須預留撥款應付可能須舉辦的2023年區議會一般選舉及立法會補選。

經過辭職潮及宣誓後，區議員的數目大減。政府指出， 截至2023年3月1日，區議會有334個議席懸空，在2022-23財政年度涉及減少約2.8億元的預算開支。

至於在去年底完成的立法會選舉委員會補選，開支高達8,500萬元，若以1,307名選委，即每票逾6.5萬元。在補選開支當中，員工開支為3,240萬元，宣傳1,000萬元，其他開支為2,510萬元，當中包括租用場地、投票站及點票站運作開支、財政資助計劃、交通費、郵費、免費郵遞服務和印刷費等。若以1,307名選委，即每票逾6.5萬元。由於現時選委會界別仍有一個議席空缺未進行補選，選舉事務處本年度預留作補選的開支則為500萬港元。

立會上次補選為2018年11月補選九龍西一個議席，涉及逾48.7萬選民，當時整體開支約4,700萬元。至於去年特首選舉，選民基礎同為逾1,400名選委會成員，整體開支約3.12億元。