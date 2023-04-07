趙家賢：初選後已完全失控 退出以示切割
【本報訊】47名泛民主派參與2020年立法會初選被控串謀顛覆國家政權案，16名不認罪被告昨繼續在西九龍法院受審，續由民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢作供。趙稱在初選結束後兩日閱讀戴耀廷有關「攬炒十部曲」的文章，才知初選屬十部曲的一部分。之後本土抗爭派更舉行記者會，趙覺得他們的言論牴觸《港區國安法》，他遂有了「思維上轉變」，為着對自己和民動負責，他決定退出初選計劃。
指本土抗爭派不擁護《基本法》
昨日庭上播放2020年7月15日本土抗爭派舉行的記者會，出席者包括16名稱屬該派的初選參選人。其中岑敖暉說如果仍舊「暴政當道、魔警橫行」，則無論財政預算案內容為何，他都會投反對票。
趙家賢強調，上述記者會與民動完全無關，又指本土抗爭派不擁護《基本法》，並貫徹戴耀廷的想法。趙形容整件事已完全失控，作為時任民動召集人，他只好退出後續工作以示切割。
趙續表示，《港區國安法》生效前，戴耀廷明確表示認為初選不違法，生效後就說不肯定。戴又意圖力挽狂瀾，表明不會公開提及癱瘓政府，冀能由「踩過界」拉回來。豈料本土抗爭派卻舉行上述記招，趙形容就像「講明我喺紅線裏面」。另外，法官關注民動何以在一則Facebook貼文中提及「光復議會」、「對抗暴政」。趙就說這兩句說話並非民動立場，要對自己審核貼文時欠謹慎向法官「認錯」。案件下周二（11日）續審。案件編號：HCCC 69/2022
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