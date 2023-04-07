趙家賢：初選後已完全失控 退出以示切割

【本報訊】47名泛民主派參與2020年立法會初選被控串謀顛覆國家政權案，16名不認罪被告昨繼續在西九龍法院受審，續由民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢作供。趙稱在初選結束後兩日閱讀戴耀廷有關「攬炒十部曲」的文章，才知初選屬十部曲的一部分。之後本土抗爭派更舉行記者會，趙覺得他們的言論牴觸《港區國安法》，他遂有了「思維上轉變」，為着對自己和民動負責，他決定退出初選計劃。