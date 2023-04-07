播錯國歌 國際冰聯稱主辦方犯錯

【本報訊】香港冰球隊播錯國歌的風波持續，國際冰球聯合會經調查後確認，事件由主辦方無意犯錯而造成，並已向港隊代表道歉。有份參賽的港隊代表認為，事件責任在主辦方，不應懲罰冰協，並對社會只聚焦播錯國歌，無提及港隊奪獎而感到失望。

港隊今年2月底參加在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，賽後頒獎播放國歌時，播錯反修例歌曲。港協暨奧委會已啟動暫停冰協會員資格相關程序，要求冰協一個月內作出解釋，港府亦考慮削減撥款資助作懲處。

國際冰聯指已就事件啟動調查，會見參與賽事的組委會工作人員及志願者，確定事件是無意犯錯造成，賽前主辦方或香港隊並無不當行為，確認事發時香港隊有作出正確回應，錯誤的音樂播放幾秒鐘已停止，隨後播放正確國歌。冰聯又指，組委會主席和秘書長，以及國際冰聯錦標賽主席，在賽後董事會會議上承認是主辦方出錯並致歉。

球員擔心影響冰球發展 當日有份參賽的冰球代表顏卓朗表示，港隊今次歷史性取得第3名，港協暨奧委會未有給予任何肯定，大眾目光只聚焦播錯國歌，無提及港隊奪獎，令他感錯愕。顏指，是次賽事具特別意義，隊內多名資深球員因工作及家庭負擔而準備退役，可能是最後一次強勢出戰。他認為事件責任在主辦方，懲罰冰協是「打自己人出啖氣」，既抹殺運動員的努力，更擔心影響冰球發展。

議員鄭泳舜則認為，各體育總會不應過分依賴個別人員負責處理播國歌事宜，而港協啟動暫停冰協會員資格的程序是合理做法，期望冰協盡快交代，避免削減資源影響訓練。

教育大學健康與體育學系副系主任雷雄德指，多次播國歌出錯事件，或顯示體育總會管治上有問題，相信港協做法發出清晰訊息，避免再出錯。