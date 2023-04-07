休班警涉巴士站襲擊男子 6‧1再訊

劉驍璋

【本報訊】一名警務人員被指今年初於休班時間，小西灣巴士總站襲擊一名男子。事隔近3個月，他被落案控告一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件昨天在東區裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，法庭將案押後至6月1日再訊，讓辯方索閱文件及提供法律意見予被告，期間被告續准保釋。

48歲被告劉驍璋，現已停職，控罪書上沒有報稱職業。他被控於2023年1月8日，在小西灣（藍灣半島）巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基，因而對郭造成身體傷害。控方昨日表示已準備好答辯，不過辯方就申請押後8星期，以便向被告給予法律意見。控方不反對押後，也不反對繼續讓被告保釋，但希望增加兩項保釋條件，包括不得接觸控方證人，及不可前往案發地點，對此辯方沒有反對。裁判官遂應辯方要求押後案件至6月1日，期間批准被告以1,000元擔保，下令被告不得直接或間接接觸控方證人及前往案發地點。

警員屢犯襲擊案件 警察不時捲入襲擊案件。去年10月15日，52歲休班男警陳天柱懷疑受酒精影響，涉嫌在香港仔置富花園地下電梯大堂兩度襲擊保安，被控兩項普通襲擊罪，以及一項作為交替控罪的醉酒罪，案件押後至4月14日再提訊。另外在去年8月6日，48歲男警馮漢邦被指在休班期間，於旺角彌敦道旺角新城一間樓上吧襲擊一名姓魏女子，因而被控普通襲擊罪。此案於上月開審，將於下周三（12日）續審。案件編號：ESCC 760/2023