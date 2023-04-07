3年542公僕遭懲處 警務處佔近三成居首

警隊醜聞不斷 屢涉瀆職偷拍醉駕等案件 警隊近年接連爆出涉及「蛇王」瀆職、偷拍、偷竊、酒後駕駛等案件，引起市民對公務員團隊，尤其警員的工作表現尤為關注。公務員事務局表示，過去3個財政年度（截至去年年底）共有542名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪行而被正式紀律懲處。按部門懲處個案數目而言，排首位的是警務處，有157人被免職及接受其他懲罰（包括降級、嚴厲譴責、譴責、罰款、口頭警告和書面警告等），佔整體人數近29%；大幅拋離排第二的食物環境衞生署及第三的消防處，該兩者分別有81人及46人被懲處；郵政署亦佔43人。

公務員事務局書面答覆議員梁子穎的特別財委會問題，提到過去3個財政年度有542名公務員被正式紀律懲處，從數據上可見，3年間數字不斷上升，2020/21年度有145人被免職及接受其他懲罰，2021/22年升31%至190人，而2022/23年雖然截數至2022年底，但仍錄得207人，較前一年度多出近9%。各部門中，以警務處佔最多人，過去3個年度分別有42、44及71人受紀律懲處，其中2022/23年度被免職的有16人，接受其他懲罰的更多達55人。至於食環署方面，過去3年度分別有27、29、25人接受紀律懲處，單是2022/23年度，有兩人被免職，23人接受其他懲罰。

當局將優化紀律機制 被問到在2023/24年度，當局有何措施提升處理紀律個案的效率及效能，以及對於公務員紀律培訓方面的工作計劃。當局表示，政府對行為不當或違法的公務員繼續採取零容忍態度，指《2022年施政報告》中提出強化公務員賞罰制度，提到當中「會優化公務員紀律機制」，當局現時正制訂措施，以加強處理公務員紀律個案的機制之效率和效能，務求在按公平公正原則處理紀律個案之餘，又能夠及早對違紀人員作出恰當反映個案嚴重程度的懲處。公務員事務局將會在今年內就建議措施，徵詢公務員敍用委員會的意見，然後再落實推行。

此外，公務員學院加強了培訓工作，由去年7月起，所有新入職人員均須在試用期內完成更全面的基礎培訓，培訓內容除了憲制秩序等元素，亦包括公務員須恪守的基本信念及操守準則。公務員事務局亦與廉政公署合作，在「誠信領導計劃」下舉辦不同活動，加強公務員廉潔誠信文化。